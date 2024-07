Nasdaq | Empresa de Mario Ho cotada

O grupo empresarial de desportos electrónicos NIP Group Inc, fundado pelo filho de Stanley Ho e Angela Leong, Mario Ho, entrou na lista de empresas cotadas na Nasdaq.

O grupo com operações na Ásia, Europa e América do Sul, lançou a oferta pública inicial (IPO), vendendo 2,25 milhões de acções no valor de 9 dólares por cada acção.

A venda de acções, que começou na sexta-feira e deve terminar hoje, pode gerar uma quantia superior a 20,25 milhões de dólares. Nas redes sociais, Mario Ho expressou nas redes sociais a sua felicidade e publicou o discurso que antecedeu o toque dos sinos da bolsa de valores de Nova Iorque, e terminou o discurso com o “grito de guerra” de Cristiano Ronaldo, de quem é fã.

O jovem empresário, de 29 anos, afirmou que este era um sonho por realizar desde que saiu da universidade.