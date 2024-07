MTC | Palestras em escolas com 3.670 participantes em nove meses

O Departamento de Desenvolvimento dos Serviços de Medicina Tradicional Chinesa dos Serviços de Saúde tem apresentado um programa de palestras de popularização da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) nas escolas de Macau desde Outubro do ano passado.

Segundo um comunicado emitido pelos Serviços de Saúde (SS), até ao momento participaram nas palestras 3.670 alunos e professores. O programa de promoção da MTC começou pelas escolas cuja língua veicular é a língua chinesa, mas no início deste ano, foi alargado às escolas primárias da educação regular que ministram cursos em língua inglesa ou portuguesa. Os SS especificam que receberam pedidos de 18 escolas primeiras de língua inglesa e portuguesa para acolherem estas palestras.

A iniciativa partiu das medidas anunciadas pela Administração Estatal de Medicina Tradicional Chinesa da República Popular da China, em Abril de 2023, no âmbito do “Plano de Implementação do 14.º Plano Quinquenal para a Divulgação Cultural da Medicina Tradicional Chinesa”.

Os SS salientam que o programa tem como objectivo “popularizar os conhecimentos da MTC e orientar os alunos, desde tenra idade, para conhecerem a cultura da MTC”.