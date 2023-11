Acupunctura | Alargados serviços nos centros de saúde

Desde ontem que os Serviços de Saúde “alargaram a rede de cobertura de serviços de medicina tradicional chinesa (MTC)”, com a disponibilização de consultas externas de acupunctura no Centro de Saúde de Seac Pai Van. As novas consultas foram justificadas com o objectivo de “satisfazer as necessidades dos residentes de Macau em relação aos serviços de medicina tradicional chinesa”.

Os destinatários são os residentes no Centro de Saúde de Seac Pai Van e no Posto de Saúde de Coloane, desde que tenham pelo menos dois anos de idade. As grávidas não são atendidas. Para fazerem as marcações, os residentes podem deslocar-se ao Centro de Saúde de Seac Pai Van ou Posto de Saúde de Coloane. A marcação também pode ser efectuada online através da aplicação para telemóvel da Conta Única de Acesso Comum aos Serviços Públicos da RAEM.

Com esta alteração, o número de centros de saúde que disponibilizam este tipo de cuidados aumenta para sete. Além dos referidos, contam-se também os Centros de Saúde de Fai Chi Kei, da Areia Preta, da Ilha Verde, do Tap Seac, da Praia do Manduco e do Carmo-Lago.

Segundo os dados oficiais, em 2022, o número o número de consultas externas de MTC, subsidiadas e adquiridas pelas instituições médicas sem fins lucrativos, ultrapassou os 230 mil. Já o número de consultas de acupunctura nos centros de saúde foi superior a 63 mil.