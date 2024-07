TV da Coreia do Norte passa de satélite chinês para russo

A Coreia do Norte transferiu as emissões da televisão estatal de um satélite chinês para um satélite russo, anunciaram ontem as autoridades sul-coreanas. “A Coreia do Norte deixou de utilizar um satélite chinês e transmite agora através de um satélite russo”, declarou o Ministério da Unificação da Coreia do Sul, em comunicado.

Esta decisão “teve o efeito de limitar a recepção das emissões por satélite em algumas das nossas regiões”, acrescentou o ministério.

Embora o público sul-coreano não tenha legalmente acesso aos meios de comunicação estatais de Pyongyang, as autoridades e os meios de comunicação sul-coreanos têm de seguir as emissões durante as quais o Norte faz anúncios importantes e divulga propaganda.

Moscovo e Pyongyang são aliados desde a criação da Coreia do Norte, depois do fim da Segunda Guerra Mundial e tornaram-se ainda mais próximos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022.

O Presidente russo, Vladimir Putin, visitou o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Pyongyang no mês passado e os dois líderes assinaram um acordo que inclui assistência militar mútua em caso de agressão.

Washington e os aliados acusaram a Coreia do Norte de fornecer munições e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia, e a recente cimeira russo-norte-coreana alimentou o receio de novas entregas de armas.

Os líderes também concordaram em “reforçar o intercâmbio e a cooperação nos domínios da agricultura, educação, saúde pública, desporto, cultura e turismo”.

Sem K-pop

A Coreia do Norte colocou em órbita o primeiro satélite espião no final do ano passado, com a ajuda da Rússia, de acordo com Seul.

A utilização de um satélite russo pode ser “um passo para o desenvolvimento de um satélite comercial com a ajuda da tecnologia russa no futuro”, disse à AFP Yang Moo-jin, presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos em Seul.

Esta alteração permite também ao Norte “bloquear a difusão de conteúdos populares sul-coreanos ligados às frequências do anterior satélite chinês”, acrescentou. A Coreia do Norte, um país recluso, procura impedir que a população tenha acesso à música pop sul-coreana, mais conhecida por K-pop, ou às séries sul-coreanas, ou K-dramas.

Especialistas consideraram também que esta decisão mostra também que Pyongyang dá prioridade aos laços com Moscovo em detrimento das relações com Pequim, até agora o principal aliado do país.