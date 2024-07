Space Pioneer | Empresa promete indemnizar pessoas afectadas por queda de foguetão

A empresa chinesa Space Pioneer, responsável pelo foguetão Tianlong-3 que se despenhou no passado domingo durante um teste em terra, pediu ontem desculpa aos habitantes da cidade de Gongyi, que prometeu indemnizar.

A empresa chinesa, também conhecida como Tianbing Technology, reconheceu os danos e os inconvenientes causados pelo incidente e criou um mecanismo de resposta de emergência para trabalhar com as autoridades locais na investigação do acidente, na identificação das pessoas afectadas e numa indemnização justa, eficiente e atempada das mesmas.

“A nossa empresa assegurará que todos os residentes que sofreram perdas materiais devido ao fracasso do teste recebam uma indemnização atempada, eficiente e justa”, lê-se no comunicado. A empresa reiterou o seu empenho na inovação e segurança aeroespaciais, sublinhando a implementação de uma abordagem de “segurança em primeiro lugar” em todas as suas operações futuras.

A 30 de Junho, durante um teste de rotina em terra, o foguetão Tianlong-3 da empresa chinesa sofreu uma falha estrutural que o fez desprender-se da plataforma de lançamento e despenhar-se nos arredores da cidade de Gongyi, no centro da China.

A empresa e as autoridades locais disseram que não houve vítimas, apesar da grande dimensão da explosão, que foi captada em vídeos que circulam na Internet, mas o incidente causou danos materiais e incómodos aos residentes na zona.

A investigação do incidente está em curso e espera-se que a Space Pioneer publique um relatório pormenorizado sobre as causas da falha nos próximos dias.

A Space Pioneer é uma das várias empresas aeroespaciais privadas da China que estão a desenvolver foguetões reutilizáveis de médio porte para ajudar o país a montar as suas próprias constelações de satélites, comparáveis ao Starlink da SpaceX dos Estados Unidos.