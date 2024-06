PJ | Detido por desviar dinheiro de amigo falecido

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por, alegadamente, transferir dinheiro para a sua conta bancária a partir da conta de um amigo já falecido.

Segundo o jornal Ou Mun, o suspeito foi apanhado no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco depois de ter transferido 140 mil patacas em duas transacções, isto numa altura em que a viúva tratava dos trâmites burocráticos associados à herança do marido.

O caso foi denunciado às autoridades pela mulher. A PJ esclareceu que o homem detido obteve os dados de acesso à conta bancária através do telemóvel do falecido, tendo conseguido fazer login na plataforma digital do banco.

O caso já foi encaminhado para o Ministério Público (MP), sendo o homem suspeito da prática de crimes de furto qualificado e acesso ilegítimo a sistemas informáticos. A PJ está ainda a investigar o destino do dinheiro desviado e o paradeiro do telemóvel do falecido.