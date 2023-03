PJ | Burlão faz-se passar agente e “prende” família nos quartos

Uma mãe e filha foram burladas em cerca 12 mil patacas, depois de terem recebido uma chamada de um burlão que se fez passar por agente da Polícia Judiciária (PJ). O caso foi relatado ontem pelas autoridades e citado no portal do jornal Ou Mun.

Segundo o relato, a mãe, residente local, recebeu uma chamada sempre em mandarim de alguém que se fez passar por agente da PJ. O suposto agente informou também a mulher de que estava a ser “investigada” no Interior, porque o seu número de telefone aparecia associado a actividades de jogo ilegal e envio de mensagens para burlas.

O suposto agente pediu assim à mulher que instalasse uma aplicação no telemóvel, para auxiliar nas investigações. No entanto, a mulher não conseguiu proceder à instalação do software, e pediu auxílio à filha.

Com o programa instalado, o alegado agente pediu depois às duas mulheres para irem para quartos separados da casa, o que elas fizeram. Durante esse período, as duas foram informadas que estavam impedidas de manter contacto com os exterio, ao mesmo tempo que lhes foram pedidas informações sobre os respectivos cartões de crédito, que foram fornecidas.

Nessa altura, e depois de lhe ser pedido um depósito de 26 mil patacas, a mãe sentiu-se enganada, e pediu à filha que também desligasse o telefone. Quando as duas verificaram as respectivas contas bancárias, aperceberam-se que cerca de 12 mil patacas tinham sido transferidas.