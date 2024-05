Metro Ligeiro | Confirmado erro humano em colisão de composições

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP) confirmou a ocorrência de erro de operação humana durante o teste das composições da Linha Seac Pai Van, que provocou quatro feridos ligeiros na sequência de uma colisão de duas composições na estação do Hospital Macau Union.

Num comunicado emitido na sexta-feira, a DSOP garante que não se verificaram problemas de segurança do sistema e que foi exigido “à entidade responsável pela gestão de projecto participante no teste, ao fornecedor do sistema das composições e à entidade fiscalizadora para reverem, de forma integrada e imediatamente, o procedimento de teste das composições”.

Além disso, o Governo solicitou que sejam adicionadas “medidas de vigilância e controlo” e reforçada “a formação dos trabalhadores responsáveis por testes, para evitar que voltem a ocorrer acidentes do mesmo tipo”.

A DSOP indicou ter exigido “responsabilidades ao fornecedor do sistema nos termos das cláusulas contratuais”, e acrescentou que foram retomados os testes às composições que vão operar as linhas de Seac Pai Van e Hengqin fora do horário de funcionamento do transporte.