CPSP | Detido por ejacular em passageira num autocarro

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) anunciou ter detido um homem que confessou ter ejaculado contra as calças de uma mulher no interior de um autocarro público.

De acordo com a informação citada pelo canal chinês da Rádio Macau, esta foi a terceira vez que o homem foi detido devido a crime sexuais, depois de, em 2016, ter sido detido por actos exibicionistas e, em 2018, condenado por um crime de importunação sexual.

O caso mais recente aconteceu na segunda-feira, quando a mulher se sentiu tocada por trás. Porém, não conseguiu confirmar o autor do toque devido à sobrelotação do autocarro, apesar de ter em vista um suspeito. Só passados alguns momentos, com o autocarro mais vazio, a vítima identificou um líquido “estranho” nas suas calças, motivo pelo qual apresentou queixa. O CPSP identificou o indivíduo em causa e procedeu à detenção. O suspeito admitiu a prática dos factos.