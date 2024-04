Coloane | Registada nova infecção por Vibrio Vulnificus

Os Serviços de Saúde (SS) anunciaram ontem um novo caso de infecção pela bactéria Vibrio Vulnificus, que ocorreu a 19 de Abril na praia de Hac Sá. A infecção aconteceu quando a vítima, um homem de 74 anos, estava a nadar e picou o segundo dedo do pé esquerdo na barbatana de um peixe.

No mesmo dia, cerca das 17h, o doente apresentou sintomas como calafrios, febre, dores e inchaço na perna esquerda, tendo recorrido, a um hospital do Interior para tratamento médico.

Como o tratamento não produziu os efeitos o doente dirigiu-se, uns dias depois, ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário para ser novamente tratado. Nessa altura foi diagnosticado: “No dia 23, após análise laboratorial, foi confirmada a existência de Vibrio Vulnificus nas secreções da ferida [do dedo do pé]. Após o tratamento médico, a febre baixou e o doente encontra-se em estado clínico estável”, foi comunicado.

Segundo os SS, a Vibrio Vulnificus é uma bactéria que existe de forma natural em mar de águas quentes, mas que em caso de infecção, apesar de normalmente produzir sintomas mais ligeiros, pode resultar na amputação de membros ou na morte dos infectados.

Este é o segundo caso de infecção registada este mês, depois de um homem com 62 anos ter pedido a vida. A fonte desta infecção não foi confirmada, mas suspeita-se que se tenha ficado a dever ao consumo ou contacto com marisco.