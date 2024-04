Acidente | Atropelada fora da ‘zebra’ por condutor alegadamente embriagado

Mais de três horas depois, quando foi detido e levado para fazer o teste do consumo de álcool, o condutor acusou 0,7 gramas de álcool por litro de sangue. Às autoridades, o homem recusou ter conduzido embriagado e afirmou que só bebeu depois de chegar a casa, após o acidente

Uma mulher foi atropelada na noite de terça-feira, quando atravessa a Avenida Wai Long, junto ao aeroporto, e está no hospital. Três horas depois do sinistro, o condutor do carro foi detido pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). O teste de consumo de álcool indicou uma taxa de 0,7 gramas de álcool por litro de sangue.

O acidente foi registado em pelo menos em dois vídeos que circularam nas redes sociais. Apesar do forte impacto, e de ter batido com a cabeça num pilar, a vítima de 68 anos não corre perigo de vida, de acordo com a informação divulgada ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

O acidente aconteceu quando duas mulheres, identificadas mais tarde como mãe e filha, atravessaram a estrada vindas do aeroporto em direcção ao outro lado da avenida, do lado do Hotel Tesouro. A filha consegue atravessar a estrada, mas a mãe acaba por ser atingida pelo veículo. A cerca de 20 metros do local onde atravessavam existia uma passadeira.

Nas imagens, não se nota qualquer travagem significativa do condutor, que, ao invés, parece fazer um esforço para contornar a vítima. No entanto, o carro desvia-se para a trajectória que também foi seguida pela mulher.

Após o impacto, a mulher é projectada pelo o ar, bate com a cabeça num pilar e acaba estendida na beira da estrada. Apenas por centímetros não é atingida novamente, na cabeça, por uma nova viatura que seguia mais atrás.

No vídeo, também se vê a filha a pegar no telemóvel, para pedir auxílio, enquanto outras duas pessoas no local parecem abandoná-lo. Também o condutor seguiu a marcha, sem parar.

Com álcool

De acordo com a informação revelada ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública, a mulher, natural do Interior, ficou em estado grave e foi enviada para o hospital. Não corre, no entanto, perigo de vida.

Após o acidente, a viatura foi identificada e apreendida, por volta da 1h47 da madrugada de ontem. O condutor, um residente com 28 anos, foi detido e testado ao consumo de álcool, apresentando uma taxa de 0,7 gramas de álcool por litro de sangue, acima do legalmente permitido.

No entanto, o residente recusou ter conduzido embriagado. Segundo o detido, na altura de conduzir estava extremamente cansado, mas mesmo assim levou um amigo ao Cotai. Foi no regresso, que terá atropelado a mulher. O homem disse às autoridades que só depois de ter chegado a casa, e quando não tinha de conduzir, consumiu algum álcool.

O visado recusou igualmente ter abandonado o local do acidente. Na sua versão, nunca se apercebeu que tinha atingido uma pessoa, tendo ficado a pensar que tinha batido num lancil do passeio, motivo pelo qual seguiu a marcha, sem auxiliar a vítima.

De acordo, com a lei do trânsito “quem conduzir veículo na via pública com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,5 gramas e inferior a 0,8 gramas por litro de sangue” é punido com pena de multa de “2000,00 a 10 000,00 patacas”.

A informação avançada pelo CPSP indica que o condutor está igualmente indiciado pela prática dos crimes de fuga à responsabilidade, com uma moldura penal que pode chegar a um ano de prisão, abandono de sinistrado (até três anos de prisão) e ofensa à integridade física por negligência (até dois anos de prisão). O caso foi encaminhado para o Ministério Público.