Burlas telefónicas | 37 casos resolvidos pelas polícias de Macau e Zhuhai

A Polícia Judiciária (PJ), em conjunto com as autoridades de Zhuhai, resolveu 37 casos de burlas telefónicas entre Setembro e Março, de acordo com Cheong Un Hong, responsável do Centro de Coordenação de Combate à Fraude da polícia.

Em declarações prestadas durante o programa Fórum Macau, do canal chinês da Rádio Macau, o responsável indicou que os 37 casos de burla envolveram 2 milhões de renminbis, dos quais 300 mil renminbis foram devolvidos às contas bancárias das vítimas.

Cheong Un Hong recordou igualmente que no último ano os casos de burla resultaram em perdas de 320 milhões de patacas, e que 90 por cento das burlas foram feitas através de telefone, com a promessa de investimentos falsos.

Para aumentar a sensibilização da população para a existência de burlas, a PJ lançou uma mini-aplicação no Wechat, a 9 de Abril, que avalia o grau de risco das hiperligações recebidas nas conversações.

Segundo Cheong Un Hong, desde o lançamento da aplicação, esta foi utilizada em média 1.700 vezes por semana. Destas utilizações, registaram-se 188 vezes em que a aplicação alertou os utilizadores para o facto de estarem diante hiperligações com alto risco. Além disso, a mini-aplicação resultou numa média de 60 denúncias por semana.

No programa, o responsável do Centro de Coordenação de Combate à Fraude da PJ, Cheong Un Hong, alertou ainda a população para o facto de ser cada vez mais frequente a utilização de inteligência artificial nas burlas cometidas no Interior. O alerta foi deixado apesar de ainda não se terem registados casos do género em Macau.