Burla | Aluno de Macau enganou colegas para pagar dívidas

Um aluno universitário de 19 anos foi detido por burlar colegas no valor de 110 mil patacas. Segundo o jornal Ou Mun, o residente tinha dívidas de 90 mil patacas devido a apostas em jogos de futebol que não conseguia pagar, situação que o terá levado a enganar oito colegas.

Segundo informações da Polícia Judiciária (PJ), as acções do jovem decorreram entre Janeiro e este mês, tendo o estudante entrado em grupos de chat e procurado jovens que queriam trocar renminbis. O alegado burlão alegou ter um negócio de câmbio, disponibilizando-se para trocar o dinheiro, o que levou as oito vítimas a transferir montantes entre três e 53 mil patacas.

O estudante burlão apresentou vários pretextos para não entregar o dinheiro imediatamente aos oito estudantes, nomeadamente ter a conta congelada ou um limite máximo de transacções por dia.

O suspeito terá ainda enganado os colegas apresentando três fotografias falsas de transferências bancárias. O dinheiro só foi entregue parcialmente quando os oito alunos ameaçaram fazer queixa na PJ. O caso acabou mesmo por ser denunciado às autoridades em Fevereiro.