Segredos da seda (29) – Fibras têxteis

Os cinco períodos de crescimento da lagarta duram de vinte e seis a vinte e oito dias, permanecendo a bombice imóvel dentro do casulo cinco a seis dias para iniciar a metamorfose até a crisálida (pupa), perder massa e a diminuir de tamanho. A uma temperatura constante de 25º C, a crisálida fica de 18 a 20 dias dentro do casulo e por experiências feitas a uma temperatura de 2º C conseguem-se aí manter durante um ano. Já ao prolongar por longo tempo a temperatura a zero graus a crisálida não resiste e morre.

Como os casulos se querem inteiros para se ter um bom fio de seda, antes da crisálida começar quatro ou cinco dias depois a transformar-se em mariposa, é altura de interromper o ciclo da Bombix mori. Momento que deve ser escolhido com precisão para evitar a destruição do casulo pela mariposa que se encontra no seu interior.

Sendo o tamanho dos casulos das fêmeas maiores que os dos machos, em Langzhong as mariposas fêmeas são escolhidas para através de relações sexuais se fazer o cruzamento com machos japoneses. O período de crescimento da crisálida leva de doze a dezasseis dias a transformar-se em mariposa. Uma nova técnica também praticada é cortar o casulo para facilitar a saída da mariposa e após duas a três horas, o acasalamento é interrompido, não o deixando ir até ao fim.

Noventa por cento da produção dos casulos é utilizada na feitura do fio de seda, enquanto dez por cento serve para a reprodução e, para tal, não se interrompe o ciclo de vida da Bombix mori.

FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS

As fibras têxteis são as que devido à sua finura e flexibilidade podem ser fiadas e servirem para produzir tecidos. Dividem-se em fibras naturais e não naturais, podendo ser estas artificiais e sintéticas. As fibras naturais por sua vez compreendem as extraídas das plantas, logo de origem vegetal, como o algodão, o linho, a juta, o cânhamo e o sisal e as de origem animal são a lã e a seda, a rainha das fibras. Informações provenientes do livro A Indústria da Seda de João Faustino Masoni da Costa, no seu trabalho científico do início do século XX.

Mas não é apenas a Bombix mori a produzir a seda, pois no reino vegetal existe um arbusto, a Asclepias Syriae, ou planta da seda, cujas fibras misturadas com seda animal e lã servirão para encher almofadões, sendo por vezes aplicadas em tecidos. Já no reino animal há moluscos a possuírem filamentos, com uma composição comparável à da seda, a servir para os prender às rochas. Conhecida como seda marinha, bissus ou pêlo de nácar, foi empregue na fabricação de tecidos de luxo na Calábria e Sicília, assim como luvas, gravatas e meias. Há também a seda produzida por aranhas para construir a teia e usada em 1709 por M. Bon na fabricação de meias e luvas, tendo submetido o seu trabalho à apreciação da Academia das Ciências. “Reaumur foi subvencionado por aquela Academia e encarregado de estudar a produção sedosa daqueles aracnídeos e a sua aplicação industrial. Dos seus trabalhos concluiu-se ser preciso juntar 90 fios de seda de aranhas para se produzir um fio da consistência do obtido do bicho-da-seda doméstico – o Bombix mori – e que só com um número de aranhas doze vezes superior ao de bichos-da-seda vulgares se obteria a mesma quantidade de produto, como consequência de só formarem casulos as aranhas fêmeas.“ Afirma ainda Faustino Masoni da Costa que “na China fabrica-se com seda de aranhas um tecido – o cetim do mar oriental – que é muito resistente.” Também nos fala de uma grande variedade de bichos-da-seda capazes de produzir um casulo, sendo os mais conhecidos os Bombix, os Attacus e as Aranhas.

No jornal de Macau A Pátria de Janeiro de 1927, um artigo com o título ‘Os Bichos da Seda vão ser destronados’ está escrito: .

Para além da diversidade dos Bombix, (destronando o Bombix mori todos os outros), também os diferentes Attacus (Antheraea) produzem bons casulos. Assim temos o Attacus cynthia (bicho-da-seda do rícino), o Attacus Pernyi (bicho-da-seda do carvalho do Nordeste da China), o Attacus yama-maï (bicho-da-seda do carvalho do Japão) e o Attacus mylitta (bicho-da-seda da Índia, que produz a seda tussor, ou tussah, mas por não ter um fio contínuo passa por outras fases para ser tecido). Ouvimos falar ainda do Attacus proyeli que produz a seda Oak Tasar.

FIBRAS NÃO NATURAIS

Com o avanço tecnológico apareceram as fibras artificiais e sintéticas. Apesar de ambas serem ‘artificiais’ como apareceram no século XIX e antecederam em cinquenta anos as fibras sintéticas, ficaram com o nome de artificiais. Aqui deixamos apenas um breve resumo sem aprofundar o assunto. As fibras artificiais dividem-se em celulósicas e proteicas e dentro das celulósicas temos as de celulose regenerada com a viscose e o cupramónio e as derivadas da celulose como o acetato e o triacetato.

Com um comprimento do tamanho que se quiser, o fio da viscose rayon é conhecido por seda artificial, sendo constituído por multifilamentos contínuos.

Nas fibras sintéticas, o poliéster imita o algodão, o acrílico a lã e o nylon a seda, e sendo estas com maior utilização na indústria têxtil apenas a estas aqui fazemos referência.

O nylon foi a primeira fibra sintética com interesse têxtil, sendo descoberto nos EUA pelo Dr. Carothers nas suas pesquisas entre 1928 e 1935, tendo sido usado em grande escala a partir de 1939.

A fibra de poliéster conhecida por terylene foi encontrada na continuação das pesquisas do nylon no ano de 1941 em Inglaterra e feitas por Whinfield. Em 1955 começou a ser produzida industrialmente.

A fibra acrílica apareceu durante a II Guerra Mundial quando se trabalhava nas borrachas sintéticas e se descobriu um novo composto químico, o acrilonitrilo, tendo começado a ser produzido a partir de 1948.

As microfibras apareceram em 1990 e são fibras sintéticas derivadas de poliamida ou de poliéster cuja espessura é 50 a 70 vezes inferior à de um cabelo, a permitir um tecido fino, mas resistente com um toque sedoso.

Actualmente já se fazem experiências em laboratório com micro microfibras, mas o preço de produção é ainda muito alto.

CARACTERÍSTICAS DA SEDA

A fibroína é uma matéria proteica formada por 48% de Carbono, 27% de Oxigénio, 6,5% de Hidrogénio e 18% de Azoto. José de Sousa Machado Ferreira Neves na Tecnologia Têxtil, matérias-primas têxteis, (Porto 1982), que apresentou esta tabela, acrescenta ser a composição da seda semelhante à da lã, pelo que o odor quando se queimam estas duas fibras naturais é idêntico, resistindo a seda melhor ao passar a ferro que a lã (algo que não deve ser feito em ambas as fibras, pois a seda não precisa de tal).

“A acção dos alcalis, quando diluídos prejudica o aspecto da seda e quando concentrados destroem-na. Já a acção dos ácidos quando diluídos reaviva as cores da seda e melhora o seu toque; se concentrados destroem-na. Quanto à acção dos oxidantes, o cloro destrói a seda e a água oxigenada diluída branqueia-a.”

Distingue-se a seda animal da seda vegetal ao esfregar o tecido, assim como ao usar-se o fogo, a vegetal arde rapidamente e a animal deixa um resíduo.