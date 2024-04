Clima | Registada subida do nível do mar de 72 mm entre 1993 e 2011

A tendência crescente da subida do nível das águas põe em perigo províncias e regiões costeiras e desencadeia cada vez mais fenómenos naturais catastróficos

A China anunciou ontem que o nível médio do mar ao longo da costa chinesa era, em 2023, 72 milímetros mais alto do que a média entre 1993 e 2011. De acordo com um relatório anual do Ministério dos Recursos Naturais, a tendência tem sido “crescente” desde 1980, atingindo os níveis mais elevados de que há registo, mas não está a ocorrer uniformemente ao longo da costa.

Em 2023, as regiões do Mar de Bohai, do Mar Amarelo, do Mar do Leste da China e do Mar do Sul da China registaram aumentos significativos, com o Mar de Bohai a atingir o nível mais elevado desde 1980 e o Estreito de Taiwan a apresentar o nível mais baixo dos últimos oito anos.

As províncias e regiões costeiras, especialmente Tianjin e Hebei, foram as mais afectadas, tendo o nível das águas ao longo das suas costas subido 145 e 143 milímetros, respectivamente. De acordo com o relatório, de 1980 a 2023, a taxa de subida do nível do mar ao longo das costas chinesas foi de 3,5 milímetros por ano; de 1993 a 2023, a taxa aumentou para 4,0 milímetros por ano, excedendo a média global de 3,4 milímetros por ano no mesmo período.

A subida sustentada do nível do mar ao longo das últimas quatro décadas teve efeitos cumulativos, como a compressão dos ecossistemas costeiros e a perda de zonas húmidas, afectando os recursos de água doce subterrânea, afirmou o ministério. Além disso, a subida do nível do mar “intensificou as catástrofes naturais”, como as tempestades e as inundações nas cidades costeiras.

Perdas económicas

Em 2023, a erosão costeira agravou-se nas zonas das províncias de Liaoning, Shandong, Jiangsu e Hainan, com uma erosão média de 2,7 metros nas costas arenosas.

A intrusão de água salgada também se intensificou no norte de Hebei, no sul de Shandong e em Jiangsu, com distâncias superiores a 6,8 quilómetros. As catástrofes marítimas na China, caracterizadas pela sua variedade, ampla distribuição geográfica e elevada frequência, causam perdas económicas significativas todos os anos, afirmou o ministério.