JP Morgan | Estimada descida mensal de receitas de jogo até 21 de Abril

Os analistas da JP Morgan estimam que os casinos de Macau tenham apurado nos primeiros 21 dias de Abril cerca de 12,5 mil milhões de patacas, o que significará receitas brutas diárias a rondar 595 milhões de patacas. Num comunicado divulgado ontem, é indicado que os resultados estão dentro dos parâmetros normais da sazonalidade histórica do período em análise.

Em comparação com os primeiros 21 dias de Março, quando as receitas diárias foram de 629 milhões de patacas, a indústria do jogo registou nas primeiras três semanas deste mês um corte de 5,4 por cento.

“Na semana passada, a média das receitas brutas diárias foi de 600 milhões de patacas, um resultado estável desde a semana anterior. Por segmento, o jogo de massas, incluindo máquinas slot, aparenta estar a um nível de cerca de 110 por cento do registo antes da pandemia, enquanto o jogo VIP está a 20 por cento do volume de receitas de 2019. Resultados muito estáveis face às tendências verificadas no primeiro trimestre do ano”, escreveram os analistas da JP Morgan, citados pelo portal GGR Asia.

Além disso, os analistas dão conta da possibilidade de se verificarem divergências de performances nos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, em inglês) entre as concessionárias de jogo, esperando que a Wynn, MGM e SJM registem crescimentos da casa dos dois dígitos. Em contrapartida, a Sands, Galaxy e Melco podem registar recuos trimestrais de EBITDA entre 2 e 8 por cento.