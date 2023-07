Jogo | JP Morgan estima receitas diárias de 530 milhões no início de Julho

Os analistas da JP Morgan Securities (Asia Pacific) estimam que os casinos de Macau tenham apurado 4,8 mil milhões de patacas nos primeiros nove dias de Julho, com as receitas brutas diárias a ultrapassar os 530 milhões de patacas. Registo que ultrapassa os 500 milhões de patacas de receitas brutas diárias ao longo do segundo trimestre, de acordo com os dados revelados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

“Apesar de os primeiros nove dias do mês já terem dois fins-de-semana, este é um registo muito sólido. Aliás, volta a bater o recorde de receitas brutas em períodos fora de feriados desde o início da pandemia, aumentando o optimismo em relação às férias do Verão”, referem os analistas, citados pelo portal GGR Asia.

“Neste momento, seguindo este nível de receitas brutas, o mercado de massas está a operar confortavelmente a cerca de 90 por cento dos níveis pré-pandemia, sendo expectável a recuperação total em Outubro”, perspectivam os analistas DS Kim e Mufan Shi na nota divulgada ontem.

Recorde-se que no passado mês de Junho, as receitas brutas dos casinos de Macau atingiram quase 15,21 mil milhões de patacas, valor que representou uma quebra de 2,3 por cento face a Maio. Importa vincar que entre Maio e Junho é costume as receitas do jogo caírem devido à sazonalidade.