MIECF | “Dia Verde do Público” com autocarros eléctricos

Com o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2024 (MIECF), a começar na próxima quinta-feira, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental anunciou ontem que o “Dia Verde do Público”, marcado para o último dia do evento (sábado) terá novamente entrada grátis.

O Governo sugere a visita à “exposição verde e para conhecer os produtos ambientais e as informações mais recentes sobre a protecção ambiental, provenientes de diferentes indústrias do Interior da China e do exterior, inspirando ideias inovadoras sobre a protecção ambiental”.

Serão também disponibilizadas quatro carreiras de autocarros eléctricos para transporte entre a zona central, zona norte, Taipa e o recinto do MIECF, no Cotai Expo Hall A do Venetian. Apesar de o tema da sustentabilidade e ambiente, o evento decorre no resort de uma concessionária de jogo, indústria que queima todos os dias mais de cinco toneladas de cartas de jogo usadas nas mesas dos casinos, segundo a Associação para a Protecção Ambiental Industrial.