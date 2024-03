MIECF | Fórum Verde de 28 a 30 de Março no Venetian

A edição deste ano do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF) realiza-se entre 28 e 30 de Março na Cotai Expo do Venetian Macau com o tema “Alcançar a Dupla Meta de Carbono através da Transformação Ecológica”.

Segundo a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), este ano o foco vai estar no “desenvolvimento social verde e de baixo carbono”, com destaque para a sessão que se realiza a 29 de Março intitulada “Criação de um Plano para uma Cidade Neutra em Carbono para Combater as Alterações Climáticas”.

Um dos convidados de maior relevo é Tu Ruihe, representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) na China e co-director do Grupo da Protecção do Planeta do Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (UNSDCF) na China, que será o orador principal da sessão.

Segundo a organização do evento, o representante “irá fazer uma retrospectiva sobre os últimos 50 anos da protecção ambiental a nível mundial, explicar a situação e os desafios actuais e abordar as principais áreas de acção para os próximos anos, por forma a ajudar a indústria da protecção ambiental a planear antecipadamente o seu desenvolvimento”.