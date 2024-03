Ho Iat Seng alerta sobre segurança nacional após sessões da APN

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, disse ontem que “mais vale prevenir do que remediar” referindo-se à questão da segurança nacional e à sua garantia e preservação em Macau. Ao discursar na “sessão de transmissão do espírito das duas sessões” da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, recentemente concluídas em Pequim, o governante máximo da RAEM declarou que o território deve “salvaguardar firmemente a segurança, melhorar continuamente o sistema e o mecanismo de manutenção da segurança nacional”, bem como “melhorar constantemente a respectiva capacidade e consolidar a defesa da segurança nacional”.

Ho Iat Seng destacou também que as autoridades locais devem “evitar e conter resolutamente a interferência de forças externas nos assuntos de Macau”, bem como “prevenir e resolver os riscos financeiros e económicos e manter a boa tendência de estabilidade e prosperidade de Macau a longo prazo”. O Chefe do Executivo lembrou também que o vice-primeiro-ministro do país, Ding Xuexiang, “também deixou claro que o sistema e o mecanismo de salvaguarda da segurança nacional de Macau devem ser melhorados”.

Outros cinco

No mesmo discurso, Ho Iat Seng referiu mais cinco pontos importantes a adoptar por Macau após a conclusão das duas sessões, relacionados com a necessidade absoluta de diversificar a economia, “executar com precisão e firmeza o princípio orientador de ‘um país, dois sistemas'”, além de garantir, no plano político, o princípio “Macau governada por patriotas”. Ho Iat Seng acrescentou também que devem ser aproveitadas “plenamente as vantagens de Macau e apoiar o País na expansão da abertura de alta qualidade ao exterior”, uma reforma na Administração pública, uma “maior eficácia da governação” e ainda “optimizar continuamente o trabalho relacionado com a vida da população e melhorar constantemente o respectivo bem-estar”.

Ho Iat Seng não deixou de salientar que, em 2023, “o ambiente interno e externo foi extremamente complexo e difícil”, e que “o desenvolvimento nacional é o maior suporte de Macau”. Finalmente, dentro do rol de seis pontos a desenvolver, o responsável disse ser importante “consolidar e fortalecer o amor à Pátria e a Macau”, além de “manter a harmonia e a estabilidade na sociedade”.