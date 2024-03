FRC | Sábado repartido entre o Bel Canto e o Jazz

A Praia Grande vai estar animada este sábado com a apresentação de dois concertos bem distintos na Fundação Rui Cunha (FRC). À tarde, pelas 17:00, vai ter lugar o “Recital de Voz das Alunas de Mars Lei”. Mais tarde, pelas 21:00, o jazz toma conta da galeria com o habitual concerto mensal “Saturday Night Jazz”.

No período da tarde, o Bel Canto estará a cargo das sopranos Rainny Yan e Puey Zhu, que têm estudado com o professor de canto musical Mars Lei.

As duas sopranos, acompanhadas ao piano por Joyce Shen e Miriam Zheng, interpretarão peças para arte vocal e excertos de óperas, todas executadas nas línguas originais, dos compositores clássicos Gabriel Fauré, Vincenzo Bellini, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Franz Lehár, Roger Quilter, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Johann Strauss Jr, indica o comunicado de imprensa da FRC.

Com o cair da noite, Eva Tana, uma das vozes locais mais activas na divulgação do Jazz no território, sobe ao palco da galeria para o primeiro concerto de 2024, com a Orquestra de Jazz de Macau.

Eva Tana é uma cantora de Jazz nascida e criada em Macau, especializada em música brasileira e Bossa Nova, que também toca guitarra acústica e compõe temas originais, com álbuns gravados e disponíveis no mercado discográfico da especialidade. Estudou música em Portugal e é amiga da MJPA, com quem toca frequentemente em concertos e festivais da região, indica a FRC.

A Orquestra de Jazz de Macau (MJO) é a outra convidada de honra deste concerto, agora recém-renovada e sob a direcção do Mestre em Música Jazz e saxofonista Gregory Wong.

O programa deste sábado conta com a co-organização da Associação Vocal de Macau (MVA) e da Associação de Promoção de Jazz de Macau (MJPA).

A entrada é gratuita.