Música clássica | Conversa “musicada” sobre Chopin na Fundação Rui Cunha

Amanhã ao final da tarde, Leung Hio Ming irá antecipar o recital de piano “Gradus ad Parnassum: Chopin”, que será apresentado na sexta-feira no Centro Cultural de Macau, com uma conversa ao piano na Fundação Rui Cunha. Durante a masterclass, Leung Hio Ming irá revelar as imagens e atmosferas suscitadas pela obra de Chopin

A obra do compositor polaco Frédéric Chopin é um dos destaques da agenda cultural desta semana, com um recital a solo de piano “Gradus ad Parnassum: Chopin” a cargo de Leung Hio Ming, que se realizará na sexta-feira, pelas 19h45, no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau.

Em jeito de antecipação da celebração da obra de um dos compositores fundamentais do romantismo do século XIX, a Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe amanhã, a partir das 18h30, uma sessão especial de “Conversas Ilustradas com Música”, intitulada “As Imagens e Atmosferas nos Études de Chopin – Na perspectiva de um pianista”, conduzida pelo aclamado professor Leung Hio Ming.

“A introdução ao tema dos ‘Estudos de Chopin’, que serão tocados na íntegra no espectáculo do Centro Cultural de Macau, justifica uma conversa prévia sobre a relevância das duas composições para Piano, Op. 10 e Op. 25, de Frédéric Chopin, à semelhança dos eventos anteriormente realizados na FRC, dedicados a ‘Os Pilares da Música Romântica para Pian’, em 2021, e ao ‘Portal para o Romântico: Beethoven, o Gigante’, em 2022”, indica a organização em comunicado.

Um dos tópicos da conversa será a expansão que Chopin acrescentou à composição musical, de acordo com o próprio Leung Hio Ming. “Quando Chopin publicou estes seus dois conjuntos de ‘Estudos para Piano’, a performance de piano entrou numa nova era. Nunca alguém antes imaginara que a técnica de execução pudesse ser tão inovadora. E nunca houve depois um pianista-compositor que pudesse escapar à sua influência. Acima de tudo, Chopin transformou simples exercícios de piano em formas de arte ao mais alto nível. Cada Estudo não apenas apresenta desafios técnicos de concentração, mas é também um poema de cor, atmosfera, emoção, drama, história, êxtase, etc. Ambos os conjuntos são como uma bíblia para todo o pianista. Portanto, raramente os dois são executados no mesmo concerto”, afirma Leung Hio Ming.

Aula com mestria

Os Études de Chopin reúnem três conjuntos de composições para piano, publicados entre 1829 e 1833. Ao todo são vinte e sete composições, sendo as duas mais importantes colecções numeradas Op. 10 e Op. 25, cada uma com doze temas separados. Sobram ainda três composições soltas, que nunca receberam título ou número de Opus. Estas criações musicais de Chopin formaram a base do que veio a ser um estilo revolucionário de tocar piano. São algumas das peças mais desafiadoras e evocativas de todas as obras do repertório para concerto de piano.

Na masterclass falada e musicada, Leung Hio Ming irá revelar as imagens e atmosferas que vê nestas obras do pianista e compositor polaco. “Chopin nunca deu nome aos seus Estudos e raramente falou sobre a sua música”. Mas desde que as peças foram criadas, são consideradas verdadeiras obras-primas. “Os Études de Chopin podem ser apreciados de diferentes ângulos e dimensões para formar visões, apreensões e entendimentos completamente diferentes”.

Leung Hio Meng é pianista, com Licenciatura em Música (1987), Mestrados em Performance de Piano (1989) e em Teoria Musical (1993), e Doutoramento em Artes Musicais (2000), graus obtidos pela Universidade de Kansas, nos Estados Unidos da América. Além da extensa lista de prémios e distinções de mérito académico, é hoje Professor Associado da Universidade Politécnica de Macau, onde lecciona Arte Musical desde 2018.