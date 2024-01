Jovens timorenses impedidos de viajar por suspeita de serem vítimas de tráfico humano

Os Serviços de Migração e Fronteiras de Timor-Leste impediram um grupo de jovens de viajar com destino ao Camboja, por suspeitas de que iriam ser vítimas de tráfico humano, anunciou ontem a Polícia timorense.

O chefe do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Nacional de Timor-Leste, João Belo dos Reis, explicou, em conferência de imprensa, que os jovens foram detectados por não terem documentos, nem bilhetes de regresso ou visto para entrar no Camboja.

“A identificação que fizemos revelou que estes jovens eram potenciais vítimas de tráfico humano, recrutados por uma empresa chamada Multi-Game online”, disse João Belo dos Reis, salientando que os jovens viajavam para alegadamente trabalharem num casino.

O responsável da polícia timorense recordou casos similares, mas com destino à Malásia, com jovens recrutados online, que mais tarde se tornam vítimas de tráfico humano. João Belo dos Reis pediu também aos jovens para não acreditarem em promessas feitas na Internet, exemplificando com as falsas mensagens proferidas em nome da Polícia Nacional de Timor-Leste nas redes sociais.

Escapar à pobreza

O Governo de Timor-Leste criou em Julho de 2021 a Comissão de Luta contra o Tráfico de Pessoas para garantir uma acção coordenada entre os diferentes intervenientes na luta contra o tráfico humano.

O último relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre Tráfico Humano recomenda às autoridades timorenses para aumentarem as investigações, as acções penais e condenações por tráfico, bem como os recursos destinados aos serviços de protecção das vítimas e a disponibilização da lei contra o tráfico humano em língua materna aos juízes e procuradores.

Com cerca de 1,3 milhões de habitantes, Timor-Leste é um país onde os níveis de pobreza continuam elevados, levando os jovens a tentarem a sorte fora do país, devido à elevada taxa de desemprego, que segundo o Banco Mundial, era de 14 por cento em 2021.

Dados do Banco Mundial indicam também que cerca de 20 por cento dos jovens timorenses não estudam nem trabalham devido à falta de educação, limitações na prestação da saúde e ineficácia da protecção social.