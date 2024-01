Horta da Mitra | Comerciantes falam em período de adaptação

Diversos comerciantes ouvidos pelo canal chinês da Rádio Macau consideraram ser necessário um período de adaptação ao novo mercado do bairro Horta da Mitra, que abriu ontem portas depois de um período fechado para obras de renovação. Uma comerciante com uma banca no mercado municipal, de apelido Sou, disse que ainda se está a adaptar às novas instalações, desejando que as obras de remodelação possam atrair mais clientes.

Outro comerciante, de apelido Lou, indicou que, devido às obras, muitos clientes habituais acabaram por fazer as compras noutros mercados, alertando para a pouca variedade de produtos disponíveis. Lou entende que é necessário mais tempo para dar a conhecer o novo espaço aos clientes.

O mercado municipal do bairro da Horta da Mitra conta com mais de 80 anos de história e segundo um comunicado do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IAM) conta, após as obras, com 18 bancas, sendo que 13 já existiam antes, destinadas à venda de peixe, carne, produtos congelados e vegetais. Foi lançado em Outubro do ano passado um concurso público para a atribuição das restantes cinco bancas, estando actualmente o IAM a analisar as propostas apresentadas.