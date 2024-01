Horta da Mitra | Mercado reabre amanhã

O funcionamento do Mercado da Horta da Mitra e da zona periférica de vendilhões vai ser retomado amanhã, de acordo com um comunicado do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).

O mercado estava suspenso desde Março do ano passado, enquanto a zona exterior tinha sido suspensa em Agosto, para a realização de trabalhos de reordenamento. Segundo o IAM, as obras foram “concluídas no final do ano passado de acordo com o plano previsto”, o que permite a reabertura do espaço.

O regresso do mercado vai permitir aos actuais “13 arrendatários” voltarem a realizar as vendas naquele local, depois de uma pausa de vários meses.

Na nota de imprensa, o IAM voltou a defender a necessidade das obras, de uma infra-estrutura que é quase centenária. “O Mercado da Horta da Mitra foi construído em 1939 e, após vários anos de utilização, a rede de drenagem de águas residuais, o sistema de ventilação e o sistema de iluminação, entre outras instalações, encontravam-se envelhecidas”, foi indicado. “Embora o IAM tenha efectuado várias reparações, não era possível resolver a questão de envelhecimento do mercado, pelo que foi necessário proceder a um reordenamento global, de modo a optimizar as instalações e equipamentos, melhorando o ambiente de negócios”, foi explicado.