Covid-19 | Identificadas duas infecções colectivas

Os Serviços de Saúde anunciaram a ocorrência de dois casos de infecção colectiva de covid-19, em espaços com idosos, de acordo com um comunicado de sexta-feira.

O primeiro caso foi detectado no Lar de Cuidados Alegria de Viver dos Serviços da Secção de Serviço Social da Igreja Metodista de Macau, na Estrada Nordeste da Taipa. Foram infectados 13 utentes, cinco do sexo masculino e oito do sexo feminino. As idades não foram reveladas.

A segunda ocorrência foi identificada na Residência Temporária de Mong-Há, localizada na Avenida de Venceslau de Morais e afectou quatro utentes e um trabalhador, um do sexo masculino e quatro do sexo feminino.

Desde o dia 3 de Janeiro, os doentes desenvolveram sintomas no trato respiratório superior, como febre e tosse, tendo os restes rápidos de antigénio para a Covid-19 mostrado um resultado positivo. Os doentes encontram-se num “estado estável, sem complicações graves ou doenças graves”.

Face a este desenvolvimento, os SS prometeram “monitorizar rigorosamente e acompanhar a situação de saúde dos utentes e dos trabalhadores infectados e não infectados”. Além da limpeza das instalações, os infectados foram ainda colocados em isolamento.