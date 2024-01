Eleições em Taiwan são “escolha crucial entre guerra e paz”, defende associação chinesa

Uma associação chinesa para as relações com Taiwan pediu ontem aos taiwaneses que tomem “a decisão certa” nas eleições de dia 13, que qualificou de escolha “crucial entre a paz e a guerra”.

“São uma escolha crucial entre a paz e a guerra, entre a prosperidade e a recessão”, afirmou o presidente da Associação chinesa para as Relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan, Zhang Zhijun, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. O responsável instou os taiwaneses a permanecerem “do lado certo da história” e a trabalharem “para o desenvolvimento pacífico das relações” dos dois lados do Estreito.

Zhang indicou ainda que Pequim não vai alterar “a sua aspiração original de promover o intercâmbio e a cooperação entre as duas margens do Estreito”. “Continuaremos a opor-nos à independência de Taiwan e a qualquer interferência do exterior”, acrescentou.

Pequim, que considera Taiwan parte integrante do território chinês, há muito que promete voltar a integrar a ilha, recorrendo à força se necessário. No discurso de Ano Novo, o Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que a reunificação da China com Taiwan é inevitável, não tendo mencionado as eleições presidenciais e legislativas de Taiwan.

Via da paz

A líder de Taiwan afirmou na segunda-feira esperar uma “coexistência pacífica” a longo prazo entre Taipé e Pequim e sublinhou que o futuro das relações deve ser decidido pelos “procedimentos democráticos” da ilha, que em breve realiza eleições. “Esperamos que os dois lados [do Estreito de Taiwan] retomem o mais rapidamente possível intercâmbios saudáveis e sustentáveis”, declarou Tsai Ing-wen no discurso de Ano Novo, o último antes do fim do mandato, em Maio.

“Esperamos também que as duas partes procurem conjuntamente uma via, estável e a longo prazo, para uma coexistência pacífica”, acrescentou. A China cortou as comunicações de alto nível com o governo de Tsai desde que a líder foi eleita, em 2016, e aumentou a pressão militar, diplomática e económica sobre o território.