Ambiente | Fábrica em Tianjin é totalmente abastecida com electricidade verde

Uma fábrica em Tianjin da Danfoss, uma gigante global do sector de refrigeração, atingiu 100 por cento de uso de energia verde desde segunda-feira, informou a empresa.

A electricidade verde refere-se à electricidade com zero ou quase zero emissões de dióxido de carbono no processo de produção, o que é importante para alcançar a neutralidade de carbono para uma empresa, bem como a transformação e actualização de todo o sector, noticia o Diário do Povo.

A Danfoss assinou em Novembro um contrato de compra de energia verde de 10 anos com a State Grid (Tianjin) Integrated Energy Service Co., Ltd. e a Tianjin Yinghua New Energy Technology Development Co., Ltd. para comprar energia verde da recém-construída quinta solar de Yinghua.

O parque solar, a 20 quilómetros da fábrica da Danfoss, tem uma capacidade instalada de 142,8 megawatts e uma capacidade anual de geração de energia de 165 milhões de quilowatts-hora (kWh). A fábrica consome 45 milhões de kWh de energia por ano. Estima-se que, com a mudança para a energia verde, as emissões de carbono da fábrica diminuam em 28.000 toneladas por ano.

“Isso representa um marco importante para a Danfoss no seu caminho rumo à meta de neutralidade de carbono”, disse Xu Yang, presidente da Danfoss China. A empresa disse que suas operações podem ser descarbonizadas numa abordagem de três etapas, que consiste em reduzir, reutilizar e reaproveitar.

“Primeiro, aplicamos soluções eficientes em termos de energia, como bombas de calor, para reduzir o nosso consumo de energia. Em segundo lugar, reutilizamos parte da energia que já foi usada uma vez. Por fim, analisamos como podemos obtê-la de fontes renováveis”, disse Torben Christensen, director de sustentabilidade e chefe de serviços globais da Danfoss.