IC | Nova edição do festival Fringe de Macau arranca dia 17

São 17 programas de teatro, dança e música para o público desfrutar entre os dias 17 e 28 deste mês. O evento de cariz internacional, organizado em Macau pelo Instituto Cultural, e caracterizado este ano como um “parque de diversões artístico”, conta nesta 22.ª edição com um “Festival Extra”

“Dedicado a criar um parque artístico com novas e divertidas produções e actividades para a comunidade, o evento apresentará 17 programas fascinantes e uma série de actividades do Festival Extra, levando o público a um parque de diversões novo, bizarro e divertido para encontrar a felicidade mais simples e directa”, lê-se num comunicado do Instituto Cultural (IC).

Entre os programas desta 22.ª edição do festival, que decorre entre 17 e 28 de Janeiro, está o espectáculo imersivo e interactivo de dança “25 Pés”, apresentado pela companhia The100hands, dos Países Baixos, e um par de bailarinos da More Production, de Xangai, levando “o público a explorar as influências de diferentes distâncias na relação interpessoal dentro de um quadrado com apenas 25 pés de lado”, lê-se no comunicado do IC.

Já “work.txt” é outro programa interactivo conduzido pelo público, criado pelo britânico Nathan Ellis e pela More Production, que transporta os espectadores “para um escritório sem restrições”.

O “concerto ao vivo: o gradiente de azul”, de “Kawo e os seus amigos músicos” explora, por sua vez, expressões artísticas musicais com actuações de vídeo e música inspiradas em quatro tons de azul.

Logo no primeiro dia do Fringe acontece o espectáculo de teatro, música e multimédia “Adeus e Até Breve”, de Lei Sam I. A descrição do mesmo remete para a relação com Taro, um gato vadio. “A vida é um caminho feito de encontros. Uma vez, no Natal, por um capricho do destino, conheci um gato vadio chamado Taro. Através da minha voz interior, gostaria de partilhar a nossa história com o público. Os animais de estimação têm uma vida curta e nós somos o mundo aos seus olhos”, lê-se.

IA como tema

Ainda de acordo com a nota do IC, “Olá, Bem-vindo, Adeus!”, de Cheang Hio Lam e Stanley Ma, apresenta “dois novos módulos de diálogo de IA [inteligência artificial], para simular conversas ao vivo entre cabeleireiros e clientes, mostrando um diálogo entre tecnologia e emoção”.

Com o lema “todos ao redor da cidade, os nossos palcos, os nossos espectadores, os nossos artistas”, acrescenta o IC, o Fringe volta nesta edição a incentivar a participação dos mais velhos.

No dia 21, domingo, está programado o espectáculo “Viagem à Porta de Casa” da Associação de Dança Ieng Chi. No Jardim da Flora, em duas sessões às 11h e às 15h, apresenta-se um espectáculo de dança e narração-áudio inspirado em “Excursões”, uma colectânea de textos da autoria de Henry David Thoreau.

Trata-se de uma iniciativa cultural que chama a atenção para o período da pandemia e para a “importância dos espaços verdes urbanos”. Assim, “guiado por narradores, o público passeará pelo Jardim da Flora, seguindo os passos das bailarinas para visitar a grande árvore sem nome juntamente com as memórias de um ‘velho amigo’ que há muito não vemos”.

Outro espectáculo que integra o cartaz do Fringe, é “Corpo-Específico!”, de yuenjie MARU, de Hong Kong e Centro Lustroso da Caritas Macau, que decorre nos dias 22 e 23 na Casa Garden. Trata-se de um espectáculo de dança em que “vários artistas, com características físicas únicas, irão realizar sequências de dança distintas”, com direcção de yuenjie MARU, um artista inclusivo de Hong Kong, que recorre ao método Danceability e elementos de dança simbiótica para esta produção. Os bailarinos pertencem ao Centro Lustroso da Caritas de Macau, criando e executando uma dança que inclui “uma abordagem pessoal das suas peculiares características físicas”.

Destaque ainda, para o Festival VeterARTES, da série “Crème de la Fringe”, com curadoria de Stella Ho, pretende “melhorar a compreensão e a comunicação entre diferentes gerações através de trabalhos criativos e de actuações artísticas”.

Este ano, o Fringe continua a levar a arte até aos bairros da cidade. Em “Teatro do Tribunal: Lei de Terras”, levado a palco pelo “The Funny Old Tree Theatre Ensemble”, o público é “convocado para integrar o júri e proferir um veredicto objectivo e razoável no Miradouro da Taipa Grande”.

Outro momento que aproxima fisicamente artistas e público, é o espetáculo de dança “Viagem à Porta de Casa”, em que a Associação Ieng Chi guia os presentes num passeio pelo jardim da Flora, “numa excursão mental” em que se seguem os passos das bailarinas.