Cerca de 145 mil pessoas no circuito

Durante os seis dias do Grande Prémio cerca de 145 mil pessoas passaram pelas bancadas do Circuito da Guia. Ontem, foi o dia em que mais pessoas se deslocaram às bancadas do circuito para assistirem à prova, com 36 mil espectadores contabilizados.

No sábado, registaram-se 31 mil presenças, na sexta-feira 20 mil e na quinta-feira 12 mil. Se a estes dias juntarmos o sábado e domingo da semana passada (46 mil espectadores), nos seis dias registaram-se 145 mil pessoas a assistirem às diferentes corridas, de acordo com os dados oficiais.

Pun Weng Kun destacou contributo para o turismo local

No final do evento, o presidente do Instituto do Desporto e lider da Comissão Organizadora do Grande Prémio, Pun Weng Kun, destacou a importância do evento para a promoção do turismo de Macau a nível internacional.

O responsável apontou também que as receitas do evento são superiores às anteriores, mas reconheceu que a organização ainda precisa de mais tempo para fechar as contas.