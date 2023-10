António Mil-Homens expõe numa galeria em Lisboa

O fotógrafo António Mil-Homens, que viveu em Macau durante várias décadas, tem uma nova exposição na galeria “Acto Abstracto”, em Lisboa, intitulada “Macau, Agora e Sempre”, patente até ao dia 17 de Novembro. Ao HM, o autor das imagens revelou um pouco sobre o processo de criação do conjunto de 19 fotografias, todas a preto e branco.

“Diria que esta é uma mostra essencialmente diferente. Repesquei um conjunto de cinco trabalhos que expus na Creative Macau, em que, pela primeira vez, em termos de conceito, do ponto de vista técnico e edição de imagens, fiz algo de verdadeiramente diferente. Depois seleccionei mais 12 imagens de arquivos que têm já uma outra abordagem ao nível do formato”, contou.

O público pode, assim, ver um quadríptico e um conjunto de 12 telas, sendo que este projecto partiu do convite de Maria João Ramos, também antiga residente em Macau e proprietária da galeria. “Curiosamente, [a Acto Abstracto] só tinha exposto pintura [até à data], mas desta vez a Maria João queria fotografia, e assim aconteceu”.

Entre tradição e arquitectura

As cinco fotografias expostas no formato quadríptico são mais clássicas e com uma abordagem à estética arquitectónica, onde o edifício do Sofitel, na Ponte 16 (Porto Interior), assume uma posição de destaque. As restantes 12 imagens “têm o lado tradicional de Macau, a Macau pela qual me apaixonei logo em 1996 na primeira estadia”.

Na inauguração da exposição, que decorreu no passado dia 13, “as pessoas sentiram-se identificadas com Macau [ao ver as imagens], mas a minha intenção foi sempre fazer uma abordagem diferente”. “Continuam a imagens documentais, mas tentei dar-lhes um cunho diferente”, assumiu.

Desde que regressou a Portugal que António Mil-Homens tem mostrado algum do trabalho fotográfico que fez em Macau ao nível da fotografia artística e documental. A última mostra decorreu em Castelo Branco e teve como nome “Bicicletas de Macau”, onde o autor procurou mostrar os raros sinais da mobilidade através da bicicleta nas ruas de Macau, tendo em conta as dificuldades de locomoção neste meio de transporte devido à poluição e trânsito excessivo.