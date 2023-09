Hush! | Ioga e bem-estar em destaque na nova edição do Festival

A edição deste ano do festival “Hush! – Festival do Bem-Estar e Ioga Urbano” está agendada para os dias 27 de Outubro a 5 de Novembro e promete muita música e diversas actividades culturais, com foco na prática do ioga e bem-estar. Mais de 40 instrutores de ginásio e de ioga de todo o mundo estarão a dar aulas em palco

Entre os dias 27 de Outubro e 5 de Novembro os amantes de música, praia, natureza e bem-estar podem rumar até Coloane e praia de Hac Sá para participar na nova edição do festival “Hush!”, cujo cartaz está dividido em dois grandes eventos: o “Festival do Bem-Estar e Ioga Urbano” e “Concertos na Praia”.

Além da forte componente musical do evento, com bandas e músicos de vários pontos da Ásia, o cartaz traz ainda a prática desportiva e do ioga para cima do palco, reunindo mais de 40 instrutores de ginásio e de ioga de todo o mundo, com nomes como Coffee Lam, de Hong Kong, Jordan Yeoh, da Malásia, Amanda Bisk, ex-representante australiana na FISU (Federação Internacional do Desporto Universitário), Charles Fritzen, ex-representante nacional sueco e Josh Kramer, da Nova Zelândia instrutor de ioga internacionalmente reconhecido.

As actividades de bem-estar e desportivas decorrem entre os dias 4 e 5 de Novembro na praia de Hac Sá e Zona de Lazer Temporária de Hac Sá, sendo estabelecidas três zonas temáticas, intituladas “Zen Garden”, “Fit District” e “The Playground”.

A ideia é que os participantes passem um dia inteiro no curso de exercício físico, dança, meditação e ioga aquático, prática conhecida como SUP Yoga, algo que acontece em Macau pela primeira vez. Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), entidade co-organizadora do evento, o objectivo passa por “criar uma festa que integra música ao ar livre e ioga” e que mostra “o encanto de Macau enquanto cidade turística, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das indústrias de ‘big health’ e turismo cultural”.

A componente de bem-estar do festival tem um custo de 380 patacas por pessoa, sendo que os bilhetes estão à venda desde ontem. Quem fizer a compra de forma antecipada, antes de 8 de Outubro, tem direito a um desconto.

Para todos os gostos

Quanto à parte musical, o “Hush!” traz nomes como o guitarrista Gao Funk, de Pequim; a banda SULD, que integra instrumentos tradicionais da Mongólia Interior e sonoridades de rock metálico; o guitarrista japonês Ichika Nito e ainda a banda “Amazing Show”, muito popular em Taiwan. Destaque ainda para a presença da banda japonesa “Sokoninaru”.

“Hush! Concertos na Praia” apresenta “uma gama variada de estilos musicais como o rock, electrónica, hip-hop, experimental, folclórica e jazz”, sendo a presença nos espectáculos totalmente gratuita.

O “Hush!” inclui ainda outros eventos paralelos, nomeadamente bazares com produtos tradicionais e instalações de arte. Mais informações sobre a participação dos músicos locais e o programa serão anunciadas posteriormente, tendo os primeiros nomes sido anunciados esta segunda-feira.