Venezuela | Maduro em Pequim na quarta paragem de visita oficial

O líder venezuelano chegou ontem a Pequim depois de passagens por Shenzhen e Xangai e pela província de Shandong. Na capital chinesa, deverá reunir com o Presidente chinês Xi Jinping

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ontem a Pequim, quarta paragem de uma visita de sete dias à China, após visitar as cidades Shenzhen e Xangai e a província de Shandong, informou a televisão estatal. O governante, que já visitou a China cinco vezes – a última em 2018 -, vai permanecer no país asiático até ao dia 14. Nenhum dos dois países divulgou a agenda da visita, mas Maduro deve reunir na capital chinesa com o Presidente da China, Xi Jinping.

Na segunda-feira, Maduro disse, em Shandong, que está a procurar fechar negócios entre empresas públicas e privadas do seu país e daquela província do nordeste da China. Em Xangai, Maduro reuniu com a ex -Presidente do Brasil Dilma Rousseff, que lidera actualmente o Novo Banco de Desenvolvimento, fundado pelo bloco de economias emergentes BRICS, visando financiar o desenvolvimento de infraestruturais no país em desenvolvimento.

Maduro destacou a importância da relação entre a Venezuela e os BRICS e sublinhou que o bloco e o banco de desenvolvimento têm na Venezuela “um parceiro, um aliado e um amigo”. A visita do líder venezuelano à China ilustra o fortalecimento das relações entre os dois países.

A China tem sido um parceiro estratégico da Venezuela e esta visita visa reforçar ainda mais a cooperação em vários domínios, nomeadamente económico, tecnológico e diplomático, segundo uma porta-voz do Governo chinês.

Laços reforçados

A chegada de Maduro foi precedida pela visita da vice-presidente executiva do país latino-americano, Delcy Rodríguez, que reuniu na quinta-feira passada com o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, para analisar questões bilaterais e impulsionar acordos económicos e comerciais entre as duas nações.

As relações entre a Venezuela e a China estreitaram-se durante a era do falecido Presidente Hugo Chávez (1999-2013) e continuaram a ser reforçadas nos últimos anos sob o governo de Maduro.