Redes Sociais | Youtuber Sinam admite ter medo de sair de casa

A youtuber Sinam afirmou ter “medo de sair de casa”, depois de ter sido acusada de praticar bullying contra a ex-colega de trabalho na empresa Manner de Jane Lao, que morreu em Julho deste ano.

Numa publicação nas redes sociais, Sinam abordou o caso pela primeira vez e desabafou “ter ouvido todas as palavras mais cruéis do mundo”. “Até tenho medo de sair de casa porque não sei se quando é que as pessoas na rua vão começar a gritar comigo”, escreveu a youtuber. “Ao longo de toda a minha vida, sempre me senti muito optimista com o meu futuro. Mas, nos últimos meses estive à beira do colapso, por isso só quis fechar-me em casa e isolar-me do mundo” acrescentou.

Sinam esteve no centro da polémica em Julho deste ano, por ter feito um directo nas redes sociais a negar qualquer responsabilidade por bullying contra Jane Lao, quando se soube do suicídio. Ontem, admitiu ter errado com o que disse durante o directo e confessou ter mostrado falta de empatia para com a família da vítima.

Caso tenha pensamentos suicidas e necessite de auxílio pode ligar para o Serviço de Auxílio da Cáritas, através do número 28522 5222, em chinês, ou para o número 2852 5777, com apoio em inglês.