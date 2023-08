DSAMA | Retomado ferry entre Barra e Coloane

As ligações marítimas entre a Barra e Coloane vão ser retomadas a partir deste fim-de-semana de acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA).

O serviço turístico adjudicado à Shun Tak, fundada por Stanley Ho e controlada por Pansy Ho, estava suspenso, decisão justificada com a falta de procura devido à pandemia. Com a retoma, o serviço de transporte marítimo vai operar às sextas, sábados e domingos, com partida da Barra às 14h e de Coloane às 16h, e cada viagem tem um preço de 60 patacas.

Além disso, a Shun Tak apontou que vai lançar cruzeiros especiais que vão permitir assistir ao Festival Internacional de Fogo de Artifício, mas os detalhes só vão ser conhecidos mais tarde.