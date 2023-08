Autocarros | Ligação para aeroporto de Hong Kong começa hoje

Começam hoje as ligações de autocarro entre Macau e o aeroporto de Hong Kong, que inclui procedimentos de embarque e de check-in de bagagem, avançou ontem o canal chinês da Rádio Macau, que acrescenta que o balcão de check-in vai funcionar no posto fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

A mesma fonte confirma que os autocarros vão circular diariamente entre as 7h30 e as 19h30 com partidas nos dois sentidos de hora a hora. O preço dos bilhetes será de 252 patacas nos primeiros dois meses de operação.

Na semana passada, o responsável da companhia que irá disponibilizar o serviço, a Empresa de Serviços de Transporte de Passageiros do Aeroporto de Hong Kong (Macau), indicou que o objectivo é operar 24 horas por dia e que durante o período de maior intensidade de frequências terá partidas de 15 em 15 minutos. Todos os autocarros serão eléctricos com capacidade para 36 passageiros.