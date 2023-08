IH | Recebidas 1.300 queixas por infiltrações

O chefe da Divisão de Apoio à Administração de Edifícios do Instituto de Habitação (IH), Lio Tong Meng, revelou que foram recebidas 1.300 queixas este ano devido a infiltrações em edifícios. As declarações foram prestadas durante o programa Fórum Macau do canal chinês da Rádio Macau, e o responsável reconheceu que há uma tendência de crescimento das reclamações.

Lio Tong Meng indicou também que desde o estabelecimento do Centro de Interserviços para Tratamento de Infiltrações de Água nos Edifícios, foram recebidas cerca de 26 mil queixas, com 87 por cento a serem resolvidas. O representante do IH ainda informou que a média anual de queixas é de 1.800.

Por sua vez, a directora dos Serviços de Assuntos de Justiça, Leong Weng In, indicou que os indivíduos afectados por infiltrações de água em casa devem, em primeiro lugar, entrar em contacto com os moradores da casa que é fonte de infiltrações.

Segundo Leong, só no caso em que os moradores não permitem a entrada nas casas é que se deve recorrer ao processo de arbitragem. Este é também um meio disponível para as situações em que as partes envolvidas nas infiltrações não conseguem chegar a um acordo sobre como resolver o problema ou sobre quem tem de assumir os custos.

O regime da arbitragem de litígios relativos a infiltrações em edifícios vai entrar em vigor em Setembro. Leong Weng In garante que as despesas com o mecanismo vão ser publicadas brevemente, através de um despacho do Chefe de Executivo.