Crime | Grupo usou fichas falsas em burla de 5,6 milhões

A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de dois indivíduos, oriundos do Interior da China, por suspeitas de terem usado fichas falsas de jogo, que terão usado para trocar por verdadeiras.

De acordo com o canal chinês da Rádio Macau, durante as investigações as autoridades apreenderam 804 fichas de jogo falsas, num esquema que terá envolvido 5,675 milhões de dólares de Hong Kong (HKD). A PJ não exclui a possibilidade de o esquema ter envolvido uma quantia superior e indicou que foi montada uma operação de busca para encontrar seis fugitivos que terão escapado.

O caso começou com a queixa de um casino no Cotai, que não é identificado, que terá alertado as autoridades na noite de segunda-feira para a descoberta de fichas falsas. A suspeita partiu de um croupier que terá detectado uma textura estranha em 10 fichas com o valor de 10.000 HKD, suspeita confirmada pelos responsáveis da segurança do casino que verificaram a ausência de chip de identificação nas fichas e detiveram os dois indivíduos.

Depois da investigação policial, as autoridades identificaram um total de oito pessoas que jogaram com fichas falsas no mesmo dia. Depois da detenção dos dois suspeitos, os restantes abandonaram o casino e saíram do território através da fronteira das Portas do Cerco.

No total, as autoridades acreditam que o grupo terá trocado com sucesso 493 fichas falsas de 10.000 HKD e ganho cerca de 700 mil HKD nas mesas de jogo.