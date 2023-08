DST | Prevista menor afluência de turistas em Setembro

A Direcção de Serviços de Turismo (DST) espera que o número de turistas sofra uma redução em Setembro, em comparação com o mês actual. A previsão foi feita pela directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, em declarações citadas pelo Jornal Ou Mun.

De acordo com a responsável, os números durante as férias de Verão foram “muito satisfatórios”, sendo que em Agosto a média diária de turistas foi superior a 80 mil por dia e até ficou próxima dos 90 mil turistas diários.

No entanto, em Setembro espera-se uma redução, que as autoridades vão tentar atenuar com a realização de vários eventos, como o Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau, o Grande Prémio de Macau, entre outros.

Maria Helena de Senna Fernandes explicou também a opção de desistir, este ano, do Espectáculo de Drones com o facto de ser um evento muito susceptível de ser cancelado devido às condições do tempo. Contudo, no futuro, não está excluído um regresso.

Em antecipação da Semana Dourada, uma época alta gerada pelos turistas do Interior, a responsável da DST indicou que o Governo vai ter mais pontos de interesse na cidade, de forma a evitar uma concentração excessiva junto das principais atracções. Uma das estratégias passa por criar mais pontos na cidade para ver o Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau.

Maria Helena de Senna Fernandes foi ainda questionada sobre as medidas para promover o regresso das excursões ao nível pré-pandémica, mas sobre este assunto explicou que após a pandemia o turismo sofreu alterações. A tendência passa agora por Macau receber visitantes mais jovens, com visto individual, que exigem a criação de novos produtos turísticos.