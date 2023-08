DSAT | Alerta contra marcações por “meios inapropriados”

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) avisa os condutores para evitarem a utilização de “meios inapropriados” na marcação de vagas para circular em Cantão, no âmbito do programa Circulação de Veículos de Macau em Guangdong.

Com as quotas de circulação diária para veículos de Macau no outro lado da fronteira limitadas a 2 mil por dia, as vagas respeitantes a reservas online são rapidamente esgotadas. Face a esta limitação, surgiu uma oportunidade de negócio, com a oferta online de serviços anónimos que prometem a reserva de vagas.

As reservas pelos “meios inapropriados” disponíveis online são feitas através de um software que inunda o sistema de reservas com vários pedidos de marcações, o que lhe permite reservar várias vagas. No entanto, quando recorrem a este serviço, os condutores acabam por ter de fazer um pagamento extra ao intermediário da operação, que não está ligado às autoridades.

Agora, a DSAT veio alertar os residentes de que o recurso a estes serviços “pode violar a lei”, além de haver risco de “divulgação de dados pessoais”.

Em comunicado, a DSAT revelou também ter informado as autoridades do Interior sobre a oferta do serviço, mas aponta que a congénere afirmou não haver registo de um ataque informático ao sistema de reserva.

A DSAT apontou ainda que até 17 de Agosto, 45.872 pessoas inscreveram-se no sistema de marcações para a circulação de veículos de Macau na Província de Guangdong no que representa 21.400 veículos.