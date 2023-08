China-África | Comércio cresce 7,4% nos primeiros sete meses do ano

O comércio entre China e África aumentou 7,4 por cento, em termos homólogos, para 158 mil milhões de dólares, nos primeiros sete meses do ano, segundo dados difundidos ontem pelas alfândegas da China.

O país asiático continuou a ser o maior parceiro comercial de África, ao longo dos últimos dez anos. Em 2022, o comércio bilateral ascendeu a 257 mil milhões de dólares, um aumento de 14,8 por cento, face ao ano anterior.

Nos primeiros sete meses, as exportações da China para os países africanos cresceram 20 por cento, em termos homólogos, para 98 mil milhões de dólares, enquanto as importações atingiram 60 mil milhões de dólares, segundo os dados alfandegários.

Os dados apontam para um excedente comercial a favor da China de cerca de 43 mil milhões de dólares.

As exportações de barcos e automóveis aumentaram 81,3 por cento e 26,1 por cento, respectivamente, em termos homólogos. As vendas de produtos mecânicos e eléctricos aumentaram 32,5 por cento, compondo agora metade do volume do comércio bilateral.

A China permaneceu como o maior destino das exportações africanas. O petróleo bruto, minério de metal e produtos agrícolas compõem a maioria das vendas dos países africanos para o país asiático.

Entre as economias africanas, a África do Sul foi o maior parceiro comercial da China, nos primeiros sete meses do ano. Angola surge em terceiro lugar, atrás da Nigéria.