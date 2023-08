Turismo | Número de visitantes sobe 24,9% face a Junho

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam que o número de turistas aumentou 24,9 por cento em termos mensais, entre Junho e Julho.

No mês passado Macau recebeu um total de 2.759.544 visitantes, sendo que este número cresceu 28,1 por cento em termos anuais devido “ao aumento do número de visitantes e pelo facto de a base de comparação, de Julho de 2022, ter sido relativamente baixa”. Em Julho, o território recebeu 1.431.681, mais 55,6 por cento, e 1.327.863, excursionistas, com uma subida inferior, de 18,3 por cento em termos anuais. Os visitantes do interior da China continuam a dominar o mercado, tendo Macau recebido, em Julho, 1.910.371 oriundas desta zona do país, mais 25,9 por cento em termos anuais. Destaque para o facto de que 1.087.315 desses visitantes tinham visto individual, o que mostra que as excursões continuam a ocorrer em menor número face a este tipo de viagem.

O território recebeu ainda 865.698 pessoas das nove cidades que fazem parte do projecto da Grande Baía, sendo que 23,6 por cento vieram de Zhuhai, num total de 204.191 pessoas.

Relativamente aos primeiros sete meses do ano, Macau recebeu 14.405.421 visitantes, mais 314,6 por cento, face ao período homólogo do ano transacto.