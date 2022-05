Hotéis receberam menos 46,9% hóspedes em Abril

DR

O número de hóspedes nos hotéis de Macau caiu 46,9 por cento, em Abril, em comparação com igual mês do ano passado, indicou a Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No mês passado, os 121 hotéis e pensões do território, com um total de 39 mil quartos, hospedaram 369 mil pessoas, menos 46,9 por cento em termos anuais, acrescentou.

Do Interior da China, hospedaram-se 244 mil pessoas nas unidades hoteleiras de Macau, menos 59,5 por cento em relação a Abril de 2021, embora o número de hóspedes locais (95 mil) tenha subido 55,8 por cento.

A taxa de ocupação média hoteleira, em abril, foi de 29,5 por cento, menos 29,5 pontos percentuais, em termos anuais, de acordo com a DSEC.

Nos quatro primeiros meses deste ano, a taxa de ocupação média hoteleira foi de 38 por cento, menos 10,5 pontos percentuais, relativamente ao mesmo período do ano anterior, tendo os estabelecimentos hospedado 1.744.000 pessoas, menos 18,8 por cento, face ao mesmo período de 2021.

As medidas de restrição e controlo contra a covid-19 levaram Macau, que em 2019 contabilizou quase 40 milhões de visitantes, a fechar a fronteira a estrangeiros e impor uma quarentena obrigatória a quem chega de zonas consideradas de alto risco. A perda de milhões de turistas levou a quebras sem precedentes na indústria do jogo, fundamental na economia do território, que registou apenas 83 casos de covid-19 desde o início da pandemia, em Março de 2020.

O jogo representa cerca de 80 por cento das receitas do Governo e 55,5 por cento do produto interno bruto (PIB) de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, a 17,23 por cento da população empregada.