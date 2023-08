Desempregados | Apoio alimentar suspenso em 2024

O “Programa de apoio alimentar de curto prazo para as pessoas em situação de desemprego involuntário”, lançado desde o início da pandemia, deverá ser suspenso em 2024, revelou ontem o vice-presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Tang Yuk Wa, citado pelo canal chinês da Rádio Macau.

O responsável justificou a baixa probabilidade de continuar o programa com a redução drástica dos pedidos de apoio, que voltaram ao nível pré-pandémico. Já em 2022, o número de inscritos no programa de apoio ficou aquém das previsões do IAS, totalizando 1065 pedidos, volume que caiu para 277 desde o início deste ano. Apesar da provável suspensão, Tang Yuk Wa garantiu que as autoridades não vão negar auxílio a quem procurar o apoio, desde que cumpram os critérios.