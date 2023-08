DSAL | Três novas feiras de emprego com 288 vagas

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) vai organizar, em colaboração com a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), três novas feiras de emprego este mês, que irão disponibilizar 288 vagas de trabalho. As inscrições, da parte dos residentes interessados, podem realizar-se entre hoje e até terça-feira.

A primeira feira decorre quarta-feira, dia 9, e é destinada apenas ao sector da hotelaria, com 71 vagas de emprego para áreas como “supervisor de áreas públicas e de serviços de quarto, expedidor da secção de limpeza e arrumação de quartos, agente dos serviços de resort, agente de telesserviço, agente dos serviços de spa, recepcionista, agente de concierge, entre outros”. A sessão acontece na sala de reuniões Shang Zhou, segundo andar, no hotel Grand Lisboa Palace, no Cotai.

Na quinta-feira decorrem mais duas sessões, a primeira com 43 vagas destinada ao sector das lojas de luxo e às categorias de “gerente de vendas de mercadoria, supervisor em tesouraria, analista de negócios de nível superior ou chefe de vendas”, entre outras. Na parte de tarde do mesmo dia, será realizada a sessão para o sector de segurança e limpeza, com a disponibilização de 174 vagas de emprego para cargos de agente de segurança do aeroporto, agente de segurança, empregado de limpeza.

As sessões destinadas às lojas de luxo, segurança e limpeza decorrem no segundo andar da sede da FAOM, situada na Rua da Ribeira do Patane.