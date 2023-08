Melco | Prejuízos de 104,7 milhões até Junho

Apesar dos resultados continuarem negativos, a concessionária apresentou melhorias em comparação com o primeiro trimestre do ano. Ao mesmo tempo, Lawrence afirmou que Julho foi o melhor mês de sempre, desde a reabertura

A operadora de jogo em Macau Melco Resorts and Entertainment anunciou ontem um prejuízo de 104,7 milhões de dólares no primeiro semestre do ano. Os resultados foram anunciados ontem pela concessionária controlada por Lawrence Ho.

Depois de a empresa, com quatro casinos em Macau, ter registado um prejuízo de 81,3 milhões de dólares nos primeiros três meses do ano, contabilizou no segundo trimestre um novo resultado negativo que se fixou nos 23,4 milhões de dólares.

Contudo, no global, entre Janeiro e Julho, as receitas da indústria do jogo em Macau cresceram 263 por cento, em comparação com igual período de 2022, segundo a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), atingindo os 96,8 mil milhões de patacas, contra os 174 mil milhões de patacas arrecadados em igual período de 2019.

Apesar dos resultados negativos, na apresentação dos números aos analistas, o presidente do grupo destacou uma melhoria. “Acho que em termos das receitas do segmento de massas e no crescimento directo do segmento premium, estamos a 100 por cento dos valores do segundo trimestre de 2019”, afirmou Lawrence Ho.

O magnata indicou ainda que as receitas com o segmento de massas “continuaram a crescer em Julho, ultrapassando os níveis de 2019” e que as reservas dos hotéis, no mês passado atingiram a taxa mais elevada, desde a reabertura pós-covid-19. “Até agora, no início do terceiro trimestre, em Julho, como aconteceu com todo o mercado de Macau, tivemos o melhor mês de sempre, desde a reabertura”, atirou.

Dores pandémicas

Macau, que à semelhança do Interior seguiu a política ‘covid zero’, anunciou em Dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, após quase três anos num estado de isolamento face ao resto do mundo e com rigorosas barreiras de circulação com o Interior.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em 16 de Dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos. Os novos contratos entraram em vigor a 1 de Janeiro deste ano.

As autoridades exigiram no concurso público de atribuição das novas concessões a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território. Com Lusa