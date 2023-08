Trânsito | Detido com 1,81 gramas de álcool no sangue

Um jovem universitário foi detido depois de ter colido na mota onde seguia contra outra moto, na Rotunda da Amizade. O caso teve lugar no sábado e foi revelado pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública, citado pelo jornal Ou Mun.

Depois de terem sido chamados ao local, os agentes fizeram o teste do balão ao universitário de 23 anos, que acusou uma taxa alcoolemia de 1,81 gramas por litro de sangue. Do acidente resultou um ferido, o que fez com que o condutor que tinha consumido álcool fosse encaminhado para o Ministério Público, indiciado dos crimes de condução sob o efeito do álcool e de lesão negligente.

Este não foi o único caso do fim-de-semana. Também um homem com 35 anos foi detido, depois de ser apanhado a conduzir um carro em contramão na Avenida Sun Yat-sen. Quando foi abordado pelas autoridades e fez o teste, o resultado foi de 1,52 gramas por litro de sangue.