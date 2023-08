Che Che | Bar muda de localização ao fim de 15 anos

O bar Che Che, situado há 15 anos na Rua Tomás Vieira e um dos espaços de diversão nocturna mais conhecidos do território fora dos casinos, vai ter de sair da actual localização devido à não renovação do contrato de arrendamento. Gabriel Yung, gestor do espaço, anuncia a nova localização em Setembro, sendo que, para já, o negócio se mantém no Café Xina

São tempos de mudança. O bar Che Che, de portas abertas há 15 anos na Rua Tomás Vieira, primeiro sob gestão de Pedro Ascensão e depois de Gabriel Yung, vai ter de mudar de localização devido à não renovação do contrato de arrendamento, que chega ao fim em Novembro deste ano. A notícia foi avançada nas redes sociais pelo próprio Gabriel Yung que, ao HM, não quis dizer, para já, a nova localização do bar, que não será muito longe da actual.

“Passam sete anos desde que passei a gerir o Che Che, que abriu em 2008. Como a notícia [da não renovação do contrato] chegou tão rapidamente vamos mudar-nos primeiro para o Café Xina, mas não temos ainda [um espaço para] o novo bar”, adiantou, sendo que a nova morada só será divulgada em Setembro. Em finais de Outubro terá lugar uma festa de despedida do actual Che Che.

Gabriel Yung confessa que estes anos em que tem estado à frente do negócio têm sido “os mais difíceis da sua vida”, pois “é muito difícil manter um bar em Macau, mas tenho a sorte de vos ter a todos”, ou seja, os clientes mais fiéis e habituais.

As dificuldades prometem manter-se nos próximos meses. “Devido à situação económica e à mudança de gerações em Macau, gerir um bar é agora ainda mais difícil do que antes. A sociedade mudou e não podemos viver da mesma forma que antes, e manter um negócio implica ter ferramentas de como sobreviver nestas fases.”

Cooperar é preciso

A fim de responder aos novos desafios, Gabriel Yung confessa estar a ponderar promover “vários projectos de cooperação com diferentes grupos”, sendo que um deles é “uma loja de queijos, vinhos e bebidas espirituosas”. “Alguns projectos estão ainda em desenvolvimento e serão anunciados mais tarde. Gostaria de agradecer a todos os clientes que nos têm visitado, ficam boas memórias de todos eles”, adiantou.

Beber um copo no Che Che era um ritual para muitos dos residentes que, assim, podiam escapar às luzes dos casinos e a um ambiente de diversão nocturna mais associado ao jogo. O Che Che, além de servir bebidas num cenário intimista, com música ambiente, chegou a acolher pequenos concertos.

Fundado por Pedro Ascensão, já falecido, e antigo director do jardim de infância D. José da Costa Nunes, o bar passou para as mãos de Gabriel Yung que por lá passava a maior parte das noites numa luta contra o encerramento do negócio. Em 2018, em declarações ao HM, disse ser importante manter espaços desta natureza em Macau.

“Não há em Macau muitos sítios deste tipo, onde uma pessoa se possa sentar, conversar e beber um copo num ambiente que estimule a criatividade. Macau precisa deste tipo de sítios”, rematou.