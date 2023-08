Toyota | Lucro recorde de 9,2 MME entre Abril e Junho

A Toyota obteve um lucro líquido recorde de 1,31 biliões de ienes (9,2 mil milhões de euros) entre Abril e Junho, mais 78 por cento do que em igual período do ano passado, informou ontem a empresa.

O resultado foi alcançado graças ao aumento das vendas e às taxas de câmbio favoráveis do iene, de acordo com o construtor automóvel japonês. Nesse período, que corresponde ao primeiro trimestre do ano fiscal japonês, o resultado operacional da Toyota Motor atingiu 1,12 biliões de ienes, mais 93,7 por cento.

A facturação das vendas cresceu 24,2 por cento, até 10,54 mil milhões de ienes. Estes números registam recordes tanto no volume de facturação como no lucro líquido e no resultado operacional da empresa.

A empresa japonesa, o maior construtor de motores do mundo em volume de mercado, atribuiu os resultados a “valores de vendas mais elevados em todas as regiões”, devido ao aumento da produtividade e à maior disponibilidade de semicondutores.