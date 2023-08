Taiwan | China apresenta protesto após EUA enviarem ajuda militar

A China apresentou ontem um protesto formal aos Estados Unidos, devido a um pacote de ajuda militar fornecido a Taiwan, reiterando que a medida “ameaça a paz e a estabilidade” no Estreito da Formosa.

“Enviar um pacote de ajuda militar para Taiwan constitui uma interferência grave nos assuntos internos da China e prejudica os interesses de segurança e a soberania da China”, disse o porta-voz do ministério da Defesa chinês, Tan Kefei, em comunicado.

Segundo o porta-voz, a oferta dos EUA, avaliada em 345 milhões de dólares, representa “uma ameaça à paz e à estabilidade no Estreito de Taiwan”. “A China vai salvaguardar resolutamente a sua soberania e integridade territorial”, frisou.

“Nós opomo-nos fortemente e apresentamos uma queixa formal aos Estados Unidos”, disse Tan, que pediu a Washington que pare de manter “qualquer tipo de vínculo militar” com Taipé.

“Algumas pessoas nos Estados Unidos continuam a instigar a ‘independência de Taiwan’, em conjunto com forças separatistas, para provocar e aumentar o confronto e a tensão no Estreito de Taiwan”, acusou.

O porta-voz acrescentou que o Exército de Libertação Popular está a “prestar muita atenção à situação no Estreito de Taiwan” e a manter um “alto nível” de vigilância.

Fonte de tensão

O governo dos Estados Unidos divulgou, na sexta-feira passada, um memorando assinado pelo Presidente, Joe Biden, e endereçado ao secretário de Estado, Antony Blinken, a autorizar o envio para a ilha de equipamento militar do inventário do Pentágono.

Segundo a imprensa norte-americana, esta é a primeira vez que os EUA enviam ajuda deste tipo a Taiwan, a partir do inventário do Departamento da Defesa, em vez de fazê-lo por meio do programa de vendas militares ao exterior.

O texto não especifica os componentes que vão fazer parte desse pacote de assistência militar, mas a imprensa norte-americana indicou que inclui capacidades de inteligência e vigilância, armas de fogo, mísseis e sistemas portáteis de defesa antiaérea, conhecidos como MANPADS.

Taiwan é uma das principais fontes de tensão entre a China e os Estados Unidos, principalmente porque Washington é o principal fornecedor de armas de Taiwan e seria o seu maior aliado militar, no caso de uma guerra contra a China.